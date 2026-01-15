Gorilles des montagnes : naissance de jumeaux dans le parc des Virunga

Il ne reste qu’un peu plus de 1 000 gorilles des montagnes en liberté, alors toute naissance constitue une bonne occasion de célébrer. Mais les nouvelles en provenance de la République démocratique du Congo cette semaine suscitent deux fois plus d’enthousiasme. Une femelle gorille des montagnes du nom de Mafuko a été photographiée portant dans ses bras des jumeaux mâles dans le parc national des Virunga.

« C’est toujours réjouissant de voir qu’une espèce en danger parvient à se reproduire », affirme Tara Stoinski, présidente, PDG et directrice scientifique en chef de la Fondation Dian Fossey pour les gorilles. « Voir des jumeaux est d’autant plus enthousiasmant tant c’est incroyablement rare. »

Dans le Rwanda voisin, Tara Stoinski explique que les données récoltées par sa fondation montrent que les naissances de jumeaux parmi les gorilles ne représentent que 1 % des naissances enregistrées. En comparaison, le taux de naissance de jumeaux chez les humains est trois fois plus élevé.

« Je n’avais entendu parler de jumeaux chez ces gorilles qu’une seule fois auparavant », témoigne Brent Stirton. Ce photographe de la vie sauvage a immortalisé certains des clichés parmi les plus reconnaissables de gorilles des montagnes pour National Geographic.

La naissance de deux autres jumeaux chez les gorilles des montagnes l’a étonné : « C’est comme un miracle. » Pour Brent Stirton, cette naissance est synonyme d’espoir pour la population de gorilles des montagnes, qui continue de s’accroître petit à petit. « Lorsque j’ai commencé à travailler dans les Virunga, en 2007, on ne comptait plus que 276 gorilles des montagnes dans le monde. »

La guerre, le braconnage, les maladies et la perte de leur habitat menacent les gorilles des montagnes, l’une des deux sous-espèces du gorille de l’Est. La mère de Mafuko en a malheureusement fait les frais, tuée par des « individus armés », selon un communiqué publié sur le site Internet du parc national des Virunga.

Et pourtant, grâce au dur labeur et aux sacrifices personnels des rangers et des agences de conservation, sans oublier la ténacité des gorilles eux-mêmes, les animaux s’accrochent.

« Les gorilles se sont adaptés, et ils continuent de prospérer », affirme Brent Stirton. « Ils vont à l’encontre de toutes les règles établies. »

POURQUOI LES JUMEAUX FONT-ILS TANT PARLER D’EUX ?

Pour saisir l’enthousiasme des spécialistes face à l’annonce de la naissance de ces jumeaux gorilles, il faut d’abord comprendre que ces animaux se reproduisent très lentement, indique Tara Stoinski.

« Les femelles ne donnent pas naissance à leur premier petit avant leurs dix ans. Et, en général, les femelles mettent bas tous les quatre ans environ », explique-t-elle.

Ce faible taux de reproduction limite la rapidité de l’espèce à réagir aux menaces. Et, à l’instar des humains, les petits gorilles demandent une grande attention parentale.

« Une des raisons pour lesquelles le public aime les gorilles, c’est qu’ils nous ressemblent. On aime se trouver des points communs avec eux », déclare Tara Stoinski. « Les femelles gorilles sont d’incroyables mères et les nourrissons dépendent totalement d’elles. »

Bien qu’ils puissent se tenir debout et marcher sur leurs jambes, les gorilles préfèrent se déplacer à quatre pattes. Et, lorsqu’une femelle a un petit, elle s’occupe de le porter dans un de ses bras. Quand il faut en porter deux, la tâche devient deux fois plus compliquée.

Les femelles qui donnent naissance à des jumeaux doivent également produire deux fois plus de lait, ajoute Tara Stoinski. En conséquence, on aboutit à un taux de survie plus faible chez les jumeaux.

« L’ANIMAL LE PLUS MIGNON QUE VOUS AYEZ JAMAIS VU »

À près de 1,8 kilogramme à la naissance, recouvert de poils épais et noirs, Brent Stirton affirme que les petits gorilles des montagnes font « sans aucun doute partie des animaux les plus mignons que vous verrez ».

Mais c’est la relation entre les petits et les plus gros gorilles qui le fascine.

« Ce qui est intéressant, c’est que les adultes qui jouent avec les petits et qui sont doux avec, bénéficient plus de l’attention des femelles au moment de se reproduire. Elles sont très intelligentes. Elles se disent “Celui-là est un bon père, je veux être avec lui” », observe-t-il.

Que deviennent les grands mâles grognons et violents ?

« Ils ne sont pas choisis par les femelles », résume Brent Stirton. Il se rendra à nouveau dans les Virunga durant trois semaines en mission avec National Geographic.

Quant au sort des jumeaux, tout reste possible. Près de 33 % des petits gorilles des montagnes du Rwanda meurent avant d’atteindre l’âge adulte, déplore Tara Stoinski. Mais d’une façon générale, les gorilles des montagnes se débrouillent mieux que ne le prévoyaient les experts il y a quelques années.

« Diane Fossey pensait que cette sous-espèce serait éteinte avant l’an 2000. Et, à présent, ils sont les seuls grands singes de la planète, sans compter les humains, dont le nombre augmente », se réjouit-elle.