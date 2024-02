Découverte de cinq nouvelles espèces de vipères à cils

En examinant de près 400 spécimens conservés dans les musées, ainsi que 80 serpents capturés dans la nature, du Mexique à l'Équateur, les scientifiques ont pu identifier une combinaison de caractéristiques physiques et génétiques permettant de distinguer cinq nouvelles espèces : la vipère à cil de Klebba (B. klebbai), la vipère à cils de Shah (B. rasikusumorum), la vipère à cils de Khwarg (B. khwargi), la vipère à cils de Rahim (B. rahimi) et la vipère à cils de Hussain (B. hussaini).

« Je pense que ce n'est que le début », déclare Arteaga, directeur de la Khamai Foundation , une organisation équatorienne à but non lucratif de protection de la nature, et auteur principal de l'étude.

Cette découverte est importante à plus d'un titre, non seulement pour mieux protéger les serpents, mais aussi pour notre propre santé.

La découverte d'une nouvelle espèce est toujours un grand moment et elle l'est d'autant plus lorsque les animaux en question sont plus colorés qu'un sachet de Skittles. Découvrir cinq populations génétiquement distinctes de vipères à cils pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les menaces qui pèsent sur ces espèces.