Ces animaux adoptent des stratégies étonnantes pour passer l’hiver

La place qu’occupe la reine au centre de l’essaim est la plus chaude et la plus confortable, mais même les abeilles qui se trouvent en périphérie n’ont pas froid. Plus les températures diminuent, plus elles poussent vers l’intérieur, ce qui améliore l’isolation et réduit la zone qui doit être maintenue au chaud. « Les abeilles qui se trouvent dans cette épaisse couche ou couverture extérieure ont pour objectif de se maintenir à une température supérieure à 10°C pour rester en vie », ajoute Thomas Seeley.