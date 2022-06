Impressionnant : un python de Seba s'attaque à un jeune impala

Le Python de Seba (Python sebae) est un des pythons les plus longs, c'est aussi le plus grand serpent africain. Sa taille varie, en général, de 4 à 6 m mais il peut mesurer jusqu'à 7,5 m de long. Ce serpent peut dépasser les 100 kg.

Ce serpent constricteur enroule son corps autour de l'animal, le serrant un peu plus à chaque expiration jusqu'à ce que l'animal suffoque. Les ligaments extensibles de leurs mâchoires leur permettent d'avaler des animaux jusqu'à cinq fois plus larges que leur tête.

Les pythons exceptionnellement grands peuvent rechercher des aliments plus gros comme, ici, des impalas. On sait même que des pythons ont attaqué et mangé des alligators. Comme ils ont une mauvaise vue, ils traquent leurs proies à l'aide de fossettes thermosensibles sur les côtés de la tête, qui leur permettent de détecter la chaleur émise par les animaux à sang chaud.

Les femelles pondent jusqu'à 100 œufs (mais plus couramment entre 30 et 50), qu'elles couvent pendant deux à trois mois. Pour garder leurs œufs au chaud, elles contractent continuellement leurs muscles, ou frissonnent. Lorsque les juvéniles sortent de l'œuf, ils utilisent leur dent spéciale pour se frayer un chemin hors de leur œuf et la mère s'en va. Le bébé python nouvellement éclos restera souvent à l'intérieur de son œuf jusqu'à ce qu'il ait fini de muer sa première mue, puis il chassera tout seul pour trouver son premier repas.

En Afrique, le python de Seba peut être chassé pour sa chair, ou pour sa peau avec laquelle des vêtements peuvent être créés, comme des pièces d'étoffe par exemple.