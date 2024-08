Ces fourmis utilisent la lumière de la lune pour retrouver leur chemin

Une fois arrivées, les fourmis attaquent les autres insectes et arthropodes, tout en collectant de la sève et d'autres ressources, avant de retourner à leur nid avant l'aube, rapportant fièrement leur butin.

Alors que l'œil humain est sensible à certaines longueurs d'onde de la lumière émise par le Soleil et les étoiles ou réfléchie par la Lune, la partie supérieure des yeux de la fourmi bouledogue peut voir un phénomène dans le ciel qui est invisible pour nous : la lumière polarisée. Ce phénomène est visible même lorsque les corps célestes sont cachés par les nuages.

Les fourmis bouledogues sont considérées comme assez fougueuses, surtout lorsqu'elles sont dérangées par des humains, ce qui peut également dissuader d'autres prédateurs. Cody Freas explique que les plus grosses fourmis bouledogues peuvent mesurer plus de deux centimètres de long et qu'elles sont capables de piquer les scientifiques un peu trop curieux à travers leurs gants - et il parle d'expérience.