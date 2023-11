Ces mantes licornes ont été découvertes dans la forêt brésilienne

Dans la forêt atlantique brésilienne, une forêt côtière encore plus ancienne que l'Amazonie, se cachent des licornes.

Ces forêts, dont la superficie a diminué de 90 % au cours du siècle dernier et qui restent sous-explorées, abritent l'un des plus grands bassins de biodiversité au monde. Cette biodiversité comprend une grande variété de mantes religieuses, et parmi elles, les mantes licornes.