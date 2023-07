Ce serpent volant plane d'arbre en arbre

Pour se préparer à décoller, un serpent volant se glisse jusqu'à l'extrémité d'une branche et se contortionne pour former un J. Il se propulse de la branche avec la moitié inférieure de son corps, forme rapidement un S et s'aplatit pour atteindre environ deux fois sa largeur normale, donnant à son corps normalement rond une forme de C concave, qui peut piéger l'air. En ondulant d'avant en arrière, le serpent peut en fait effectuer des virages. Les serpents volants sont techniquement de meilleurs planeurs que leurs équivalents mammifères plus connus, les écureuils volants.