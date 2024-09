Pourquoi les pieuvres frappent-elles les poissons avec lesquels elles chassent ?

Pour mieux comprendre, Sampaio et ses collègues ont récemment installé deux caméras pièges pour suivre et filmer ces chasses dans la mer Rouge, qu'ils ont ensuite reconstituées à l'aide d'un logiciel. Après avoir visionné plus d'une centaine d'heures d'images, l'équipe est convaincue que les pieuvres diurnes imposent effectivement un travail d'équipe entre les prédateurs, qui sont souvent composés d'une seule pieuvre et de deux à dix poissons.