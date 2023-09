Pourquoi les animaux en adoptent-ils d'autres, y compris d'autres espèces que la leur ?

Selon Jenny Holland, autrice du livre Unlikely Friendships paru en 2011, ce type d'adoption est relativement courant chez les animaux domestiques et s'observe occasionnellement dans la nature.

Parmi les exemples, on peut citer une chienne qui a allaité un bébé écureuil comme s'il faisait partie de sa propre portée, des singes en captivité qui ont pris soin de chats comme ils auraient pris soin de bébés singes, et une chienne qui a veillé sur un hibou juvénile .

Dans son livre Unlikely Loves, Jenny Holland présentait un dalmatien qui avait adopté un petit qui avait des taches semblables à celles des dalmatiens, une chèvre qui aidait un girafon à avoir confiance en lui et une poule qui s'asseyait sur « ses » petits pour les garder au chaud.

« J'aimerais pouvoir me glisser dans l'esprit de ces animaux et leur poser la question ! Mais nous pouvons faire quelques suppositions fondées sur ce que nous savons du cerveau des animaux et du nôtre » explique Jenny Holland.