L’hoazin, ce drôle d’oiseau qui rumine comme une vache

Dans un jabot surdimensionné, une poche de l’œsophage qui représente près de 10 % de son poids, les feuilles fermentent, parfois pendant près de 48h, grâce à des colonies microbiennes. Cela vaut d’ailleurs à cet oiseau d’autres surnoms : « dinde pestilentielle » ; « oiseau puant »… car sa longue digestion provoque gaz et mauvaises odeurs. L’hoazin sent le fumier. Pas de quoi, pourtant, refroidir la volonté des scientifiques. Ces derniers ont observé ces volatiles aux plumes marrons, noires et blanches au Venezuela, au Pérou mais aussi en Guyane et en Équateur. « Dans certains endroits, ils sont aussi courants que des pigeons à Paris !