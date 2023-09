Chez cette espèce, les femelles ont des "pénis" et les mâles des "vagins"

L'organisation de Neotrogla ne ressemble à aucune autre dans le règne animal. Chez certains acariens et coléoptères, les femelles possèdent un organe protubérant qui recueille le sperme, mais aucun d'entre eux n'a d'adaptation particulière pour s'ancrer à l'intérieur des mâles. La femelle hippocampe utilise une structure saillante pour placer des œufs dans la poche du mâle - c'est le mâle qui assure la gestation et qui nourrit les œufs - mais il s'agit d'un dispositif de ponte, pas d'un pénis. Et la hyène tachetée a un pseudopenis élargi, mais c'est toujours le mâle qui pénètre la femelle.

De plus, le pénis de Neotrogla est une structure entièrement nouvelle, avec un ensemble complexe de membranes, de muscles et de conduits qui l'accompagnent. Son évolution n'a pas été un simple cas d'allongement d'une partie du corps existante, comme le clitoris d'une hyène. Elle n'a pas d'équivalent.

Le « vagin » du mâle, quant à lui, a évolué en tandem afin d'avoir la forme adéquate pour accueillir le « pénis » de la femelle. Il est facile de comprendre pourquoi de telles structures sont extrêmement rares : il n'est pas facile d'inverser le schéma habituel des organes génitaux. Alors pourquoi cela s'est-il produit chez Neotrogla, et seulement chez Neotrogla ?

Yoshizawa pense que la réponse se trouve dans l'environnement et le mode de vie de ces insectes. Ils vivent dans des grottes extrêmement sèches et leur nourriture principale - les excréments et les carcasses de chauves-souris - est difficile à trouver. La faim n'est jamais loin, mais les femelles peuvent s'en prémunir en s'accouplant. En effet, les mâles emballent leurs spermatozoïdes dans des paquets appelés spermatophores, qui sont également chargés de nutriments.

Cela renverse la dynamique habituelle entre mâles et femelles. En général, les mâles ont intérêt à s'accoupler le plus possible, afin d'engendrer le plus grand nombre de descendants. Ils rivalisent entre eux pour parvenir à s'accoupler, tandis que les femelles, qui ont la charge d'élever leur progéniture, choisissent leurs partenaires avec parcimonie. Mais chez les Neotrogla, ce sont les femelles qui recherchent des partenaires multiples, afin de recueillir le plus grand nombre possible de spermatophores. Ce sont elles qui sont en compétition, et ce sont les mâles qui choisissent leur partenaire.

Yoshizawa pense que cette tension sexuelle inversée a conduit à l'évolution des organes génitaux inversés. Le gynosome de la femelle lui permet de s'ancrer à son partenaire, même s'il est réticent, afin qu'elle puisse saisir le plus grand nombre possible de spermatophores. « Il est très probable que l'ensemble du processus d'accouplement soit activement contrôlé par les femelles afin d'obtenir plus de dons séminaux de la part des mâles, alors que ces derniers sont plutôt passifs », explique-t-il. Cela pourrait également expliquer pourquoi les rapports sexuels chez les Neotrogla durent si longtemps.

« C'est peut-être vrai, mais nous savons qu'il existe d'autres espèces où les femelles bénéficient de dons similaires mais n'ont pas de "pénis", comme plusieurs espèces de grillons, de silvains et de Bruchinae », explique Jennions. « Malheureusement, lorsqu'on ne dispose que d'un seul exemple d'une caractéristique, il devient difficile d'attribuer son évolution à une force spécifique. Tant que nous n'aurons pas trouvé d'autres exemples de pénis féminins, on ne pourra pas se prononcer sur une explication. »

En attendant, Yoshizawa s'emploie à vérifier son hypothèse. Il travaille sur le comportement des insectes qui s'accouplent, les caractéristiques des spermatophores, la croissance du gynosome et les préadaptations chez d'autres espèces apparentées qui ont pu permettre à Neotrogla d'évoluer vers une espèce femelle.