Ce singe est le seul à pouvoir se déplacer debout dans la neige

Les groupes de rhinopithèques de Roxellane, qui vivent en bandes territoriales pouvant atteindre 400 individus, sont également menacés par l'exploitation forestière, l'expansion urbaine et la chasse pour le commerce de leur viande, de leur os (dont on dit qu'ils ont des propriétés médicinales) et de leur chaude fourrure. Nombre d'entre eux ont été poussés à s'isoler en haute altitude, où ils sautent sur des branches, traversent des rivières glacées et affrontent de longs hivers à près de 3 000 mètres d'altitude, protégés par cette fourrure tant convoitée.