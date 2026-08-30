Ces insectes "votent" pour prendre une décision

Le seuil peut aussi n'être ni un effectif ni une proportion, mais une densité. En 2006, l'équipe de Jérôme Buhl, alors au département de zoologie de l'université d'Oxford, a montré dans une étude parue dans Science que les larves du criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) passent brutalement d'un mouvement désordonné à une marche parfaitement alignée dès qu'un certain nombre d'individus par mètre carré est atteint, et que ces bandes changent parfois de direction toutes ensemble sans qu'aucune perturbation extérieure ne l'explique.

D'un groupe zoologique à l'autre, les valeurs n'ont plus grand-chose de comparable. « Chez les suricates, les vocalisations de seulement deux ou trois individus peuvent précéder la mise en mouvement du groupe. Chez les lycaons, environ trois éternuements peuvent suffire lorsque l'initiative vient d'un individu dominant, contre une dizaine lorsqu'elle vient d'un subalterne. Les "voix" ne pèsent donc pas toujours le même poids », note Guy Theraulaz, directeur de recherche au CNRS dans le même laboratoire, qui travaille depuis trois décennies sur ces mécanismes, des sociétés d'insectes aux sociétés humaines.

UN DÉPOUILLEMENT SANS BULLETINS

« Il faut être prudent avec l'image du bulletin de vote. Dans la plupart de ces exemples, les animaux ne déposent pas une voix explicite en faveur d'une option. Ils produisent un signal ou adoptent un comportement qui modifie ensuite la probabilité que d'autres individus fassent la même chose », prévient Guy Theraulaz.

Le chercheur récuse aussi l'idée d'un mécanisme unique qui traverserait le vivant. « Il ne s'agit pas d'une règle unique qui aurait été conservée à l'identique dans toutes les lignées. C'est plutôt une convergence évolutive ; des mécanismes différents ont été sélectionnés parce que toutes les espèces sociales doivent résoudre des problèmes similaires de coordination », insiste-t-il.

« Les fourmis ne semblent pas compter leurs congénères une par une. [Elles] utilisent plutôt la fréquence à laquelle elles rencontrent d'autres fourmis dans le nid candidat. Lorsqu'on réduit artificiellement la taille du nid, les rencontres deviennent plus fréquentes et les fourmis commencent le transport alors qu'il y a moins d'individus présents », précise Audrey Dussutour. « La fourmi ne se dit pas "nous sommes maintenant quinze, la proposition est adoptée". Elle utilise une information purement locale, "je rencontre maintenant suffisamment souvent mes congénères ici", et c'est l'addition de ces règles individuelles qui produit, à l'échelle de la colonie, une décision collective. »

Chez l'abeille, le signal encode en plus la qualité de l'option. « Une abeille n'équivaut pas à une voix de poids constant. La vigueur du signal dépend de la qualité du site qu'elle a évalué », explique Audrey Dussutour. Dans une expérience proposant aux essaims deux cavités, les éclaireuses revenues de la plus grande ont exécuté en moyenne quatre-vingt-dix circuits de danse frétillante contre trente pour celles revenues de la cavité la plus petite, et 80 % d'entre elles ont dansé contre 50 %. « Un circuit de danse n'est pas littéralement un bulletin de vote. En dansant davantage, une éclaireuse augmente la probabilité que d'autres abeilles soient recrutées vers son site. [...] La qualité d'une option est ainsi transformée en intensité de recrutement », précise la chercheuse.

Le support de cette information sociale change avec les espèces. « Chez Pogonomyrmex barbatus, le rythme des contacts avec les patrouilleuses revenues au nid indique que l'environnement est sûr ; expérimentalement, un contact simulé environ toutes les dix secondes suffit à déclencher une activité importante de recherche de nourriture », détaille Guy Theraulaz à propos de cette fourmi moissonneuse des déserts nord-américains. Chez le buffle d'Afrique, Syncerus caffer, les femelles se lèvent et orientent brièvement la tête dans une direction avant de se recoucher, le troupeau partant ensuite vers celle qui a été le plus souvent indiquée. Chez les poissons, les travaux du chercheur montrent qu'un individu pris dans un banc de plusieurs centaines ne suit à chaque instant qu'un seul voisin, celui dont le mouvement modifie le plus sa propre trajectoire.

BOURRAGE D'URNES ET FAUX VOTANTS

L'expérience fondatrice de ce domaine de recherche, réalisée en 1989 sur la fourmi d'Argentine (Linepithema humile) plaçait la colonie devant un pont dont chaque bifurcation offrait un trajet court et un trajet long entre le nid et une source de nourriture. La colonie sélectionnait le trajet court dans 80 % des essais lorsque l'autre était une fois et demie plus long, dans 90 % des cas lorsqu'il était deux fois plus long.

« Les fourmis qui prennent le chemin court atteignent plus rapidement l'autre extrémité et commencent donc plus tôt à renforcer ce même trajet depuis l'autre direction. [Cet] avantage initial est amplifié par la rétroaction positive, et il devient progressivement le chemin préféré », détaille Audrey Dussutour, qui range ce cas hors du champ électoral. « Je parlerais ici moins d'un vote que d'un processus d'accumulation de preuves dans l'environnement. Une même fourmi peut passer dix fois et renforcer dix fois la même option. Il n'existe donc absolument pas de règle "un individu égale une voix". »