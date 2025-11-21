Décryptage : un loup a été vu en train d'utiliser un outil

L'utilisation d'outils a déjà été observée en captivité chez les canidés, le groupe qui rassemble les chiens et les espèces parentes. En 2012, l'éthologue Bradley Smith de la Central Queensland University à Adélaïde en Australie, et ses collègues ont partagé des observations d'un dingo en captivité traînant une table sur environ deux mètres, pour ensuite monter sur cette table et attraper un objet qui était hors de portée. Le même dingo avait également déplacé une cage pour chien sur laquelle il grimpait pour voir en dehors de son enclos.

« Je n'en revenais pas », déclare Smith, non impliqué dans la nouvelle étude, en référence aux observations antérieures sur le dingo. À l'époque, la liste des animaux capables de tâches d'ordre supérieur, c'est-à-dire d'aller au-delà de leurs instincts et de la simple réaction, était plutôt courte : primates, dauphins, éléphants et corbeaux. Le cas du dingo ouvrait la voie à de nouvelles connaissances sur les capacités des canidés.

Cette nouvelle étude nous montre toute l'intelligence des loups sauvages et à quel point l'animal est capable de s'adapter, ajoute-t-il. Alors que le dingo vivait dans un refuge, le comportement du loup a été observé dans la nature, « ce qui en fait une découverte d'autant plus spéciale et significative », poursuit le scientifique.

PEUT-ON VRAIMENT PARLER D'UTILISATION D'OUTIL ?

Quant à savoir si ce pillage du piège à crabes compte réellement comme une utilisation d'outil, il existe un certain désaccord au sein de la communauté scientifique. Certains soutiennent que la créature doit fabriquer l'outil elle-même pour que l'acte soit considéré comme une « utilisation d'outil ». Pourtant, il arrive à l'Homme d'utiliser des outils qu'il n'a pas lui-même personnellement construits, comme des ordinateurs, rétorque Artelle.

L'utilisation d'outil peut être définie comme l'utilisation d'un objet pour atteindre un but précis. En suivant cette logique, la rencontre entre le loup et le piège à crabe semble remplir les critères, même si « ce n'est pas un exemple avancé d'utilisation d'outil », reconnaît Smith.

Cependant, cette définition ne reflète pas tous les aspects de l'utilisation d'outil, indique Robert Shumaker, biologiste de l'évolution au zoo d'Indianapolis, non impliqué dans la nouvelle étude. Selon lui, la définition majoritairement acceptée établit plusieurs critères pour l'utilisation d'outil. L'observation du loup ne remplit pas tous ces critères car l'animal n'a pas relié la corde au piège, il n'a pas modifié l'installation pour obtenir de la nourriture.

« Le simple fait de tirer sur une corde installée par quelqu'un d'autre ne peut pas être considéré comme une utilisation d'outil », déclare Shumaker.

Quoi qu'il en soit, l'observation d'une technique inhabituelle pour trouver de la nourriture est importante pour comprendre la flexibilité et la complexité mentale du loup, ajoute Shumaker. Le fait d'être qualifié d'utilisation d'outil ne rend pas un comportement plus sophistiqué ou plus important, souligne-t-il.

Smith admet également que l'intérêt de cette observation ne réside pas uniquement dans son lien avec les définitions faites par les chercheurs de l'utilisation d'outil. « Ce détail ne devrait pas nous éloigner du fait que cela reste impressionnant en tant qu'exemple manifeste de résolution de problème et de pensée d'ordre supérieur », explique Smith. L'événement démontre une planification en vue d'atteindre un objectif, la conscience d'une récompense cachée, une résolution de problème à plusieurs étapes et la capacité à persévérer, même si tous les loups ne sont peut-être pas capables des mêmes prouesses.

DES HOMMES ET DES LOUPS

L'explication du curieux comportement pourrait bien venir de cet environnement particulier, indique Artelle. Dans cette région de la Colombie-Britannique, les loups ne sont pas persécutés par l'Homme, ce qui pourrait leur laisser le loisir d'expérimenter de nouveaux comportements sur la plage, explique-t-il. Avec d'autres personnes, il continue à étudier la répartition des loups, leur comportement et leurs rôles dans les écosystèmes à travers le programme Heiltsuk Wolf and Biodiversity Project.

Les Heitsuks vivent parmi les loups depuis des milliers d'années, déclare William Housty, chef héréditaire du peuple autochtone et directeur du Heiltsuk Integrated Resource Management Department, un groupe chargé de la sauvegarde du territoire. Il n'a pas participé à cette étude, mais collabore avec Artelle sur d'autres projets.