La cochenille des agrumes : un insecte dans un insecte dans un insecte

La cochenille des agrumes ressemble à une pellicule ambulante, ou peut-être à un cloporte qu’on aurait roulé dans la farine. C’est aussi la version insecte d’une poupée russe. Si vous regardez attentivement dans ses cellules, vous trouverez une bactérie appelée Tremblaya princeps. Et si vous regardez dans Tremblaya, vous trouverez une autre bactérie appelée Moranella endobia.

Les deux bactéries ne sont pas seulement des squatteurs de passage chez la cochenille. Ce sont des symbiotes : des éléments constants des cellules de l’insecte, et nécessaires à sa survie. Le trio coopère pour fabriquer des nutriments essentiels, tels que les acides aminés. Cela implique une chaîne de réactions chimiques, et des enzymes des trois partenaires sont nécessaires pour compléter chaque étape. Autrement dit, c’est comme une seule chaîne de production avec des machines provenant de trois fabricants différents. Les matières premières entrent ; les acides aminés sortent.

Et comme si cela n’était pas assez compliqué, certaines de ces machines sont construites à l’aide d’instructions génétiques prêtées par trois autres groupes de bactéries. Ces microbes vivaient probablement dans les ancêtres de la cochenille et ont transféré certains gènes dans le génome de l’insecte. Ainsi, six branches différentes de l’arbre de la vie se sont réunies pour permettre à ce partenariat de produire les nutriments dont ils avaient tous besoin. « C’est presque trop fantastique », déclarait John McCutcheon, de l’université d’Arizona, alors de l’université du Montana, et qui a étudié cette hiérarchie.

« C’est vraiment le genre de découverte qui aurait stupéfié Charles Darwin ou les premiers généticiens », affirmait Nancy Moran de l’université du Texas, alors de l’université de Yale, spécialisée dans l’étude des symbiotes des insectes.

TROIS EN UN

Les squatteurs de la cochenille ont été observés pour la première fois au microscope dans les années 1950, mais seule Moranella a été reconnue comme une bactérie. On pensait alors que Tremblaya était créée par l’insecte. C’est Carol von Dohlen, de l’université d’État de l’Utah, qui a reconnu ce partenaire intermédiaire pour ce qu’il était, et a décrit l’agencement de « insecte dans un insecte dans un insecte ».

En 2011, von Dohlen et McCutcheon ont séquencé les génomes de Tremblaya et de Moranella et ont découvert que cette dernière était presque quatre fois plus grosse, et ce même si elle se trouvait à l’intérieur de la première. En fait, Tremblaya possède le plus petit génome bactérien connu à ce jour. De nombreuses espèces réduisent leur génome en l’organisant de manière extrême ; en entassant leurs gènes dans des espaces de plus en plus étroits. Mais le génome de Tremblaya, bien que minuscule, était également flasque. Il comportait de nombreux espaces inutiles et des gènes morts.

Il lui manque également certains gènes fondamentaux, dont un groupe entier essentiel à la construction des protéines. Ces gènes sont vieux de plusieurs milliards d’années et étaient présents chez le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants. Ils sont aussi indispensables à la vie que les gènes peuvent l’être. Il devrait y en avoir vingt : certains symbiotes en ont perdu quelques-uns, et Tremblaya n’en a aucun. Alors, comment survit-elle ?

Pour McCutcheon, Moranella prend probablement le relais, et c’est son équipe, dirigée par Filip Husnik, scientifique tchèque alors étudiant, qui l’a confirmé. Ils ont étudié la cochenille Phenacoccus avenae, dont les cellules contiennent également Tremblaya, mais pas Moranella. Le génome de cette Tremblaya est lui aussi très petit, mais il est tout de même plus grand et plus étroitement organisé que celui de la Tremblaya de la cochenille des agrumes. Elle donne également à Phenacoccus avenae toutes les enzymes que la cochenille des agrumes obtient grâce à ses deux partenaires.

Ainsi, à un moment de l’Histoire, les cochenilles ont été colonisées par Tremblaya et les deux ont établi un partenariat durable. Tremblaya a perdu un grand nombre de ses gènes lui permettant de vivre en liberté et son génome s’est considérablement réduit. Plus tard, Moranella est entrée dans leur alliance. En s’appuyant sur les gènes de cette nouvelle partenaire, Tremblaya a pu perdre encore plus de ses propres gènes et devenir extrêmement petite.