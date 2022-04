La mémoire du moustique déjoue tous les pronostics

Le moustique n’en finit pas de faire de la résistance. Ennemi numéro un de l’humanité, à l’origine de plus de 700 000 décès par an selon l’Organisation mondiale de la santé, la minuscule créature ne cesse de déjouer les stratégies mises en œuvre pour la combattre. On savait déjà que les insectes développaient des résistances aux pesticides au fil du temps, à la faveur de mutations génétiques. Dans une étude parue dans la revue Nature Scientifis Reports, des chercheurs de l’université de Keele (Royaume-Uni) et de l’université de Sains Malaysia à George Town (Malaisie) révèlent un autre de leurs atouts : les moustiques sont capables de se souvenir de l’odeur des pesticides après une seule exposition non létale, si bien qu’ils gardent ensuite leurs distances avec les objets ou les lieux qui en sont imprégnés.

Les scientifiques avaient déjà pu constater les capacités cognitives des moustiques quelques années plus tôt. « La plupart des animaux, insectes compris, peuvent apprendre. En 2012, nous avons montré que les moustiques du genre anophèle, vecteurs du paludisme, pouvaient associer des indices visuels ou olfactifs à des expériences positives ou négatives », explique Frederic Tripet, directeur du Centre d’Entomologie et de Parasitologie appliquées de l’Université de Keele, et co-auteur de la présente étude. Avec celle-ci, les scientifiques ont voulu déterminer comment les moustiques faisaient usage de leurs capacités d’apprentissage face aux pesticides.

Pour mettre à l’épreuve leur mémoire olfactive, ils ont ciblé des femelles d’Aedes aegypti et de Culex quinquefasciatus. Les premières véhiculent entre autres calamités la dengue, la fièvre jaune, zika et le chikungunya, et les secondes, la fièvre du Nil occidental. En laboratoire, les insectes ont été exposés à des doses non létales de cinq types de pesticides couramment utilisés, avant d’être soumis à deux tests.

Placés dans une boîte, les moustiques devaient traverser une moustiquaire trouée, imprégnée des pesticides auxquels ils avaient été sensibilisés, pour pouvoir aller piquer un rongeur. L’écrasante majorité des insectes qui avaient été exposés aux pesticides ont dédaigné l’appât, seulement 15,4 % des moustiques Aedes aegypti et 12,1 % des moustiques Culex quinquefasciatus choisissant de traverser la moustiquaire. A l’inverse, quand est venu le tour du groupe d’insectes témoin, qui n’avait été en contact avec aucune substance chimique, 57,7% d’Aedes aegypti et 54,4% de Culex quinquefasciatus ont franchi le filet pour se gorger du sang de l’animal.