La redoutable mygale babouin est-elle dangereuse pour l'Homme ?

Grâce à ses huit yeux, la mygale la plus connue d'Afrique (Pterinochilus murinus) dispose d'un véritable périscope pour surveiller les alentours de son terrier. Mygale de taille moyenne, la femelle peut atteindre 18 cm d'envergure tandis que le mâle mesure environ 10 cm à l'âge adulte.

La repère de la mygale babouin est une véritable forteresse. Lorsqu'elle n'a pas faim, cette araignée tisse une toile à l'entrée de son terrier, de manière à ce que ses proies ne tombe pas dedans et ne perturbent pas son sommeil réparateur.

Lorsque la faim se fait sentir en revanche, son terrier se transforme en piège mortel : des fils de soie relient son terrier au monde extérieur. La moindre vibration permet à la mygale de détecter le type de proies qui passe à proximité.

Sa morsure est potentiellement dangereuse pour l'Homme, en particulier pour les enfants et les personnes fragiles. Elle provoque des crampes, des vomissements, une arthrite temporaire au niveau de la morsure, des étourdissements, des palpitations cardiaques, enflure et fièvre, voire, dans les formes les plus graves, un coma.