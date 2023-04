La vie incroyablement trépidante des fourmis

Selon les espèces, les colonies ont une taille différente et la taille des individus correspond à leur rôle et leur spécificité. Les petites colonies peuvent compter une trentaine d’individus et les plus grandes (fourmis agricultrices ou fourmis légionnaires) peuvent contenir plusieurs millions d’individus au sein de la même colonie. On observe des colonies qui tiennent dans un espace aussi réduit qu’un petit gland et d’autres dans l’équivalent d’un appartement de cinq pièces.

Les portraits que nous livrent les auteurs sont étonnants et laissent entrevoir l’intelligence collective de ce « superorganisme » : les ouvrières ont une apparence qui correspond à leur fonction, les plus imposantes étant des gardiennes, « les soldates » qui protègent la colonie dans laquelle on retrouve plusieurs catégories d’individus.

Parmi eux, des éclaireuses, chargées de baliser le chemin vers la nourriture grâce aux phéromones qu’elles déposent sur le sol. Chaque colonie dégage sa propre odeur, identifiable par tous ses membres, et qui leur permet de communiquer entre elles et se protéger.

On trouve également des nageuses (leur pattes sont recouvertes d’une cire qui repousse l’eau), des haltérophiles (leur force herculéenne leur permet de soutenir une pièce de 10 centimes, l’équivalent pour elles de trois baleines bleues à bout de bras pour un humain). Ou encore des médecins, des éleveuses, des kamikazes (elles font exploser leur abdomen en libérant une substance toxique qui sera fatale à leurs adversaires), des voleuses, des planeuses (les Cephalotes atratus qui vivent dans les arbres sont pourvues de très longues pattes arrière leur permettant de planer), des droguées (à la substance sécrétée par un petit coléoptère qu’elles ingèrent), des esclaves… Certaines fourmis vont accomplir la même tâche toute leur vie, d’autres changeront de rôle en fonction de leur âge.