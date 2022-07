L'axolotl, fascinante créature capable d'auto-régénérer ses organes

Les axolotls sont également un sujet de recherche courant pour les biologistes, grâce à leur capacité à régénérer leurs membres, leur cœur, leur moelle épinière et même des parties de leur cerveau perdus ou endommagés, le tout sans cicatrice permanente.

Étant donné que la cicatrisation empêche la régénération des tissus, découvrir comment et pourquoi les axolotls ne cicatrisent pas pourrait débloquer la capacité de l'homme à régénérer les tissus. Une étude réalisée en avril 2021 a par exemple permis de déchiffrer comment les molécules de l'axolotl communiquent pour favoriser la régénération.

Les axolotls, qui sont des créatures solitaires, atteignent leur maturité sexuelle à l'âge d'un an, et leur saison de ponte dans la nature a lieu en février. Les mâles recherchent les femelles, probablement à l'aide de phéromones, et exécutent une danse hula de séduction en secouant la queue et le bas du corps. La femelle répond en le poussant avec son museau.

Le mâle dépose alors des spermatophores, ou paquets de sperme, sur le fond du lac, que la femelle ramasse avec son cloaque, une cavité du corps, et qui fécondent ensuite ses œufs.

Les femelles peuvent pondre jusqu'à mille œufs (la moyenne est d'environ 300) sur des végétaux ou des rochers, ce qui les protège des prédateurs. Au bout de deux semaines, les œufs éclosent et, sans soins parentaux, les larves se mettent à nager toutes seules.

Il existe une théorie expliquant pourquoi les axolotls ne changent pas d'apparence à l'âge adulte. Comme les lacs dont ils sont originaires ne s'assèchent jamais, comme c'est le cas pour de nombreux autres plans d'eau, les axolotls n'ont pas eu à troquer leurs caractéristiques aquatiques - comme une queue de têtard - contre des caractéristiques terrestres, comme des pattes.

Selon une évaluation réalisée en 2019 par l'Union internationale pour la conservation des espèces, il ne reste qu'entre 50 et 1 000 axolotls à l'état sauvage, et leur population est en chute libre.

Le développement du tourisme et les logements résidentiels, en plus de la pollution agricole et industrielle, a considérablement réduit la population de l'espèce.