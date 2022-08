Le crabe boxeur, pom-pom girl des fonds marins

Les crabes se battaient alors, ce qui conduisait presque toujours le crabe sans anémone à voler une anémone à son adversaire.

Enfin, les chercheurs ont analysé l'ADN des paires d'anémones prélevées sur des crabes capturés dans la nature.

Ils ont constaté que chaque crabe détenait des clones identiques, ce qui suggère que les comportements de division et de vol observés en laboratoire sont également utilisés pour obtenir des anémones à l'état sauvage.

« L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE DE LA VIE »

On ne sait toujours pas comment, où et quand les crabes obtiennent leurs anémones. Les crabes collectés dans la mer Rouge portaient une espèce particulière d'anémone du genre Alicia. Malgré des années de recherche, l'équipe n'a pu trouver aucune de ces anémones vivant librement et non pas sous l'emprise d'un crabe.

« Vraisemblablement, bien que le fractionnement et le vol se produisent dans la nature, ils ne représentent pas l'image complète de la façon dont ces crabes acquièrent leurs anémones », souligne Schnytzer.

L'étude soulève également des questions sur la façon dont la relation anémone-crabe a évolué, relève Danièle Guinot, spécialiste des crabes au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Dans cette relation, tenir les anémones semble être nécessaire pour les crabes, explique Danièle Guinot, qui n'a pas pris part à l'étude.

« Les expériences ont été bien imaginées et soigneusement menées », ajoute-t-elle. « C'est un bon exemple de l'extraordinaire aventure de la vie. »