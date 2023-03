Le redoutable mamba noir, serpent le plus dangereux au monde

Les mambas noirs sont timides et cherchent presque toujours à s'échapper lorsqu'ils sont en situation de danger. Mais lorsqu'ils sont acculés, ces serpents lèvent la tête, soulevant parfois jusqu'à un tiers de leur corps au-dessus du sol, ouvrent leur bouche noire et sifflent. Si l'attaquant persiste, le mamba frappe non pas une fois, mais à plusieurs reprises, injectant à chaque fois de grandes quantités de neurotoxines et cardiotoxines puissantes.

Avant l'apparition de l'antivenin propre aux morsures de mamba noir, celles-ci étaient presque toujours fatales, provoquant la mort de leur victime dans les 20 minutes. Malheureusement, cet antivenin n'est pas encore largement disponible dans les zones rurales de l'aire de répartition du mamba (savanes et les collines rocheuses du sud et de l'est de l'Afrique), et les décès causés par le mamba noir restent fréquents.