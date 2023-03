Le serpent brun, le plus mortel des serpents australiens

Lorsqu'il est sur la défensive, ce serpent lève la partie avant de son corps à l'horizontale juste au-dessus du sol et ouvre parfois la bouche. Mais quand son corps prend la forme d'un « s » et qu'il ouvre grand la bouche, c'est qu'il s'apprête à attaquer. Son venin agit sur le système sanguin et provoque des coagulopathies, des hémorragies, voire des arrêts cardiaques. Aucun être humain ne résiste plus de trente minutes à son venin. En cas de morsure, il faut donc agir vite.

Le serpent brun est généralement solitaire, les femelles et les mâles juvéniles évitant les mâles adultes. Il est surtout actif pendant la journée.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, les serpents bruns se déplacent très rapidement ; le naturaliste australien David Fleay a rapporté que ce serpent pouvait dépasser un homme courant à pleine vitesse.