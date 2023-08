L'aye-aye, l'étrange primate que l'on prenait pour un démon

Les aye-ayes sont brun foncé ou noirs et se distinguent par une queue touffue plus grande que leur corps. Ils ont également de grands yeux, des doigts fins et de grandes oreilles sensibles. Les aye-ayes ont des griffes pointues sur tous leurs doigts et leurs orteils, à l'exception des gros orteils opposables, qui leur permettent de se suspendre aux branches.