Les ailes du perce-oreille, véritable prouesse de la nature

Les perce-oreilles ont mauvaise réputation... et pourtant.

Tout d'abord, ils ne cherchent pas le réconfort dans les conduits auditifs humains. Il semble nécessaire de le préciser d'emblée, puisque cette idée est inscrite dans leur nom-même. Comme l'indique l'Oxford English Dictionary, « la croyance selon laquelle le perce-oreille a l'habitude de se glisser dans l'oreille humaine, bien qu'apparemment sans fondement, est très ancienne et très répandue. » Cette impression est consignée dans des sources remontant au Moyen Âge et se retrouve dans de nombreuses langues. »

La nomenclature scientifique du perce-oreille est plus instructive. Les plus de 2 000 espèces de perce-oreilles font partie de l'ordre des dermaptères, qui signifie « aile de peau ». Cela n'atténue pas forcément leur caractère répugnant, mais cela souligne l'importance de leurs ailes, qui, une fois déployées, sont d'une beauté chatoyante.

UN VOL FLAMBOYANT

Les perce-oreilles possèdent des ailes parmi les plus incroyables du règne animal. Normalement repliées et complètement cachées, une fois déployées, leur envergure est augmentée jusqu'à dix fois pendant le vol, lorsque les insectes sont à la recherche de nourriture ou de partenaires.

Il s'agit d'une astuce très pratique, qui a fasciné des générations de naturalistes et d'ingénieurs curieux. Fait incroyable, les ailes sont capables de se déplier et de se verrouiller en place - et évidemment de se déverrouiller et de se replier - sans aucune activation musculaire directe.

Un groupe de chercheurs dirigé par Andres Arrieta, professeur adjoint d'ingénierie mécanique à l'université de Purdue, a publié une étude dans Science sur le fonctionnement des ailes des perce-oreilles. Lorsque l'équipe a essayé de modéliser le mécanisme de dépliage à l'aide d'une compréhension traditionnelle du pliage de type origami, cela n'a pas fonctionné. Les ailes ne se plient tout simplement pas comme les matériaux typiques bien connus (pensez au papier) en un seul pli.

Au lieu de cela, l'équipe d'Arrieta a découvert que les ailes fonctionnent en possédant des plis semblables à des ressorts, qui ont deux configurations stables.