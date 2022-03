Les serpents peuvent-ils se reconnaître eux-mêmes ?

Reconnaître son propre reflet est considéré comme une capacité avancée qui n’a été confirmée que chez un petit nombre d’espèces, telles que les chimpanzés, les orangs-outans ou encore les dauphins.

« Les serpents font preuve d’un bon nombre des mêmes mécanismes cognitifs et perceptifs que d’autres animaux si on les étudie de la bonne manière, si on pose les bonnes questions et si on respecte leur biologie et leur façon d’appréhender le monde », explique Burghardt. (À lire : Découvrez quatorze animaux qui font preuve d’une intelligence hors-pair.)

SE RECONNAÎTRE SOI-MÊME

Dans le cadre de l’étude, publiée récemment dans la revue Behaviour, Burghardt et ses collègues ont étudié vingt-quatre couleuvres rayées nées de la même portée au sein de leur laboratoire du Tennessee.

Les serpents avaient été élevés individuellement depuis leur naissance, et nourris soit entièrement de poissons, soit entièrement de vers, ce qui permettait de différentier chimiquement leurs déjections.

Lorsqu’ils ont atteint l’âge de quatre mois, l’équipe les a exposés individuellement à quatre stimulus différents : leur propre revêtement de cage sale, le revêtement de cage sale d’un membre de sa fratrie du même sexe qui suivait le même régime alimentaire, le revêtement de cage sale d’un membre de sa fratrie du même sexe qui suivait un autre régime alimentaire, et un revêtement de cage propre.

Durant chaque expérience, les scientifiques ont mesuré le rythme de la langue du serpent et son mouvement dans la cage.

Les serpents tiraient la langue à un rythme moins soutenu lorsqu’ils étaient exposés au revêtement de cage sale d’un autre serpent qui suivait le même régime, que lorsqu’ils étaient exposés à leur propre revêtement sale.

Selon Burghardt, ce comportement démontre que les couleuvres rayées peuvent reconnaître que leurs propres signaux chimiques sont différents de ceux des autres, et ce même si les autres individus sont de la même portée et suivent le même régime alimentaire.

DIVERSES INTERPRÉTATIONS

Il y a une cinquantaine d’années, le psychologue américain Gordon Gallup et ses collègues ont développé un test de miroir afin d’étudier la capacité des animaux à reconnaître leur propre reflet, test qui est aujourd’hui encore une référence dans de nombreuses études expérimentales.

Les chercheurs placent un repère sur une partie du corps de l’animal qu’il ne peut voir que dans son reflet. Si l’animal regarde le miroir puis touche ou examine le repère sur son corps, il réussit le test. Les humains le réussissent dès l’enfance, et certains grands singes, tels que les chimpanzés, les orangs-outans ou les bonobos parviennent également à se reconnaître. Seuls certains animaux non-primates, comme les éléphants et les dauphins, pourraient aussi se qualifier.

Gallup et ses collègues sont toutefois sceptiques quant aux preuves offertes par le test du miroir concernant la capacité de reconnaissance de soi chez d’autres espèces que les humains ou les grands singes. Ils ont également critiqué les études de reconnaissance de soi non-visuelles, telles que celles qui utilisent des odeurs ou d’autres signaux chimiques, et qui prétendent être aussi efficaces que les tests du miroir.

C’est pourquoi James Anderson de l’université de Kyoto, l’un des collaborateurs de Gallup, affirme que, même si les serpents manifestent une capacité de reconnaissance chimique dans l’étude de Burghardt, cette capacité n’est pas comparable à celle d’un humain ou d’un singe qui se reconnaît dans un miroir.

« De nombreux chercheurs négligent la spontanéité avec laquelle les grands singes [et nous-mêmes] utilisons les miroirs pour surveiller notre apparence, ou même pour la réarranger ou l’observer sous différents points de vue », écrit-il dans un e-mail. « Il n’existe aucune démonstration convaincante selon laquelle un soi-disant "miroir chimique" puisse être utilisé de cette façon. »

Burghhardt répond « je ne prétends pas que ces serpents soient dotés d’une conscience de soi. Mais ils semblent être conscients d’être une entité différente d’un autre organisme. »

La communauté scientifique est aussi partagée quant à la réelle signification qu’aurait le fait qu’un animal se reconnaisse dans un miroir en termes de cognition. Gallup et Anderson soutiennent que réussir le test démontre une capacité à faire preuve d’une de soi, et peut-être même d’une conscience du caractère unique des autres individus.