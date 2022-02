L'étrange vie du condylure étoilé, seule taupe capable de chasser sous l'eau

Le condylure étoilé est sans doute l'un des animaux terrestres les plus étranges jamais observés. Si vous vous retrouviez face à cette fascinante espèce de taupe, vous pourriez penser que sa tête a été remplacée par une minuscule pieuvre.

Pour un animal presque aveugle, l'espèce est étonnamment rapide : il peut trouver et engloutir un insecte ou un ver en un quart de seconde.

Lorsque ce petit carnivore duveteux se fraie un chemin dans les sols détrempés, il bouge constamment la tête. Dans le monde souterrain du condylure étoilé, la vue est inutile. Par contre, ressentir les tressauts de ce monde caché est bien utile pour repérer ses proies. Le condylure étoilé chasse en frappant le sol de son nez aussi rapidement que possible ; il peut toucher 10 ou 12 endroits différents en une seule seconde.

Cela semble aléatoire, mais ça ne l'est pas. À chaque contact, 100 000 fibres nerveuses envoient des informations au cerveau de la taupe. Cela représente cinq fois plus de capteurs tactiles que dans une main humaine, le tout dans un nez plus petit que le bout d'un doigt.