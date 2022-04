L’un des plus gros gastéropodes marins est menacé d’extinction

Gastéropodes marins colorés, les conques-cheval habitent dans une coquille gigantesque, symbole de la Floride. Mais, selon une nouvelle étude, elles vivent moins longtemps et se reproduisent plus tardivement que ce que l’on pensait. La population du golfe du Mexique pourrait bien être menacée.

Sur les plages du sud-est des États-Unis, les conques ne passent pas inaperçues avec leur corps rouge-orangé tel un cône de signalisation et leur coquille fusiforme qui peut dépasser les 30 centimètres. Ces dernières étaient autrefois bien plus imposantes : sur les photographies d’archives prises en Floride, on peut voir des touristes traînant des conques-cheval aussi longues que les jambes d’un enfant. De tels spécimens ne sont plus observés de nos jours, et des chercheurs ont souhaité savoir pourquoi.

Pour enquêter sur l’espérance de vie de ces animaux dont la coquille blanc cassé a pu atteindre 60 cm de long par le passé, les scientifiques se sont tournés vers la sclérochronologie, l’équivalent chez les coquillages de la dendrochronologie (l’étude des cernes des arbres). Si la taille passée de ces gastéropodes a poussé certains scientifiques à avancer qu’ils pouvaient vivre au moins 50 ans et que les femelles étaient capables de pondre des centaines de milliers de petites conques sur des décennies, la nouvelle étude démontre que ce n’est pas le cas.

Comprise entre sept et 10 ans, leur « espérance de vie réelle est bien plus courte », annonce Gregory S. Herbert, écologue marin à l’université de Floride du Sud qui a dirigé l’étude parue le 6 avril dans la revue PLOS ONE. En outre, la maturité sexuelle des femelles est tardive. Étant donné que les plus grandes conques-cheval sont aujourd’hui plus petites et plus jeunes que les coquillages étudiés, « les plus grandes femelles à l’état sauvage n’auraient plus que quelques pontes à effectuer, dans le meilleur des cas », avertit l’article. La situation serait donc critique pour la population du golfe du Mexique.

Des études antérieures avaient révélé la diminution de la taille des conques au fil des décennies, « preuve que nous sommes proches d’un point de retour », remarque Gregory S. Herbert. À l’image d’autres animaux marins vivant à proximité des côtes densément peuplées, les conques-cheval ont perdu une grande partie de leur habitat à cause du développement et de la pollution, notamment leurs zones de reproduction, vasières et prairies sous-marines favorites. Les eaux du golfe du Mexique se réchauffent également sous l’effet du changement climatique, ce qui pourrait exercer de nouvelles pressions sur les gastéropodes, comme cela a été le cas chez d’autres grands mollusques. Les scientifiques avancent toutefois que la principale menace qui pèse sur les conques, et qui est la cause de la réduction de leur population et de leur taille, est leur prélèvement à outrance, principalement pour leurs coquilles très prisées.

Selon les données de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (Commission de la Floride pour la conservation des poissons et de la faune), après un pic de 14 511 conques-cheval ramassées en 1996, le prélèvement commercial du gastéropode dans l’État américain n’a eut de cesse de chuter, passant de 6 124 en 2000 à 1 461 en 2015 et seulement 67 en 2020. Le nombre de conques prélevées à des fins récréatives est inconnu.