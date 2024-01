L'ADN prélevé dans la neige permet de suivre les animaux les plus insaisissables

Mettre la patte sur un lynx du Canada, ce n'est pas une tâche facile. Cet insaisissable félin habite les forêts isolées qui recouvrent les flancs escarpés des montagnes Rocheuses. La rareté des rencontres avec l'animal lui vaut d'ailleurs le surnom de « félin fantôme », ce qui explique également les maigres connaissances relatives à sa répartition. Ce manque d'informations constitue un obstacle pour les efforts visant à protéger l'espèce considérée comme menacée.

Les scientifiques utilisent désormais une nouvelle technique pour suivre ces animaux : la détection d'ADN sur les empreintes laissées dans la neige, par le lynx ou d'autres animaux furtifs. À travers une étude publiée dans la revue Biological Conservation, les scientifiques du Service des forêts des États-Unis nous apprennent qu'ils ont pu confirmer la présence d'un lynx dans le nord des Rocheuses grâce à l'analyse génétique de la neige foulée par l'animal.

D'après les experts, cette approche non invasive devrait améliorer la précision des relevés fauniques dans les environnements enneigés et ainsi aider les biologistes à identifier et à préserver l'habitat vital pour le lynx et d'autres espèces évoluant dans ce type de milieu.

EMPREINTES EN VUE

Avec une aire de répartition occupant l'essentiel de la partie nord de l'Amérique du Nord, trouver un lynx du Canada s'est longtemps apparenté à trouver une aiguille dans une botte de foin, indique Michael Schwartz, directeur du National Genomics Center for Wildlife and Fish Conservation du Service des forêts et co-auteur de l'étude.