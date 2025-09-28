L'étrange affaire des tigres qui avaient changé de couleur

Les tigres du Bengale ont été confrontés aux mêmes fléaux qui ont touché les autres grands félins de la planète : leur décimation par les amateurs de trophées, ainsi que la destruction et la fragmentation sans précédent de leur habitat. Dans les années 1970, l’inquiétude suscitée par le déclin de cette espèce iconique a entraîné la création d’un réseau de réserves gérées par l’État fédéral. Aucun mécanisme de surveillance et de contrôle ne fut toutefois mis en place jusqu’en 2005, date à laquelle a été créée une administration centrale spécifique : l’Autorité nationale de conservation des tigres (NTCA). C’est elle qui, aujourd’hui, recrute et forme des gardes, finance la supervision scientifique et gère la protection de l’habitat dans les cinquante-huit réserves de tigres du pays.

Le concept fondamental au coeur de ce réseau est la préservation des possibilités de circulation des tigres entre les zones protégées grâce à des corridors écologiques – des aires qui relient les forêts et autres territoires où les proies sont suffisantes pour ces grands prédateurs. Ces couloirs présentent nombre d’avantages, mais ils permettent surtout à des populations voisines de se mélanger, ce qui leur garantit de conserver une bonne diversité génétique.

Similipal, qui couvre à peu près 2 750 km², est l’une des plus grandes réserves de tigres d’Inde. Ses plus proches voisines – Satkosia au sud-ouest et Sundarban à l’est – se trouvent toutes deux à environ 200 km, une assez faible distance pour ces animaux. Mais il n’y a plus de tigres à Satkosia, et aucun couloir praticable ne relie Similipal à Sundarban. Les terres qui les séparent sont le plus souvent urbanisées ou cultivées : on y trouve Kolkata (Calcutta) et ses banlieues, des dizaines de villages et de petites villes et de grandes rizières. Le couvert forestier qui permet aux grands félins de rester cachés est donc très limité dans toute la région. Pour les tigres, il n’y a pas ou plus de moyens simples d’entrer ou de sortir de Similipal.