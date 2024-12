Les lions blancs, porteurs d’un gène mutant très rare

« En raison de leur rareté, les lions blancs ont été retirés de force de leur milieu naturel et leur nombre a considérablement diminué. Avec la chasse aux trophées des lions blancs et des enlèvements de lionceaux dans la région de Timbavati pour satisfaire les demandes des zoos et des cirques, on n’observait plus de lions blancs [à l’état sauvage] dans les années 1990 » se souvient Linda Tucker, fondatrice de l’ONG Global White Lion Protect Trust (GWLPT), qui œuvre pour la protection des lions en Afrique du Sud et a mis en place un programme de réintroduction de ces majestueux animaux sur leurs terres d’origine en achetant de vastes étendues de terres sauvages pour en faire des aires protégées. En 2004, White Lions a commencé à réintroduire des lions blancs et fauves à l’état sauvage, leur permettant de retrouver leur place dans l’écosystème de la région.