Namibie : des éléphants sauvages sont capturés pour être vendus à l'étranger

La Namibie est en train de capturer 57 éléphants sauvages vendus l'année dernière aux enchères, selon une déclaration faite hier par le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme namibien.

À la consternation des groupes environnementaux et des défenseurs des éléphants, la Namibie avait annoncé en décembre 2020 qu'elle vendrait aux enchères 170 de ses éléphants pour réduire des populations qui entrent de plus en plus en conflit avec les humains. Le pays estime avoir une population de 24 000 éléphants.

En août dernier, le gouvernement namibien a publié la première - et jusqu'à aujourd'hui, la seule - information publique sur le sujet. Il a déclaré que 57 éléphants, qui n'avaient pas encore été capturés à l'état sauvage, avaient été « vendus avec succès » à trois soumissionnaires ; 15 spécimens resteraient en Namibie et 42 devraient être exportés.

Selon la déclaration faite hier, 37 éléphants auraient déjà été capturés, dont 22 pour l'export. Le communiqué ne dit rien sur la destination des éléphants, si ce n'est qu'il ne s'agit pas de la Chine.

Le gouvernement namibien « ne peut pas donner de détails [sur la destination] à ce stade, tant que l'ensemble du processus n'est pas terminé », explique Romeo Muyunda, porte-parole du ministère de l'environnement, des forêts et du tourisme. « C'est une clause de l'accord de vente que nous avons signé avec les soumissionnaires. »

La vente d'éléphants sauvages en captivité est depuis longtemps controversée, à la fois parce qu'il y a un débat sur la question de savoir si ces animaux très mobiles et intelligents peuvent mener une vie épanouie en captivité et parce que le fait de séparer des troupeaux nuit gravement à ses membres.

« Les éléphants ont un besoin fondamental d'environnements écologiques et sociaux stimulants et d'être libres de choisir leur nourriture et leurs compagnons. Ces besoins ne peuvent être satisfaits dans des conditions de captivité », explique Michele Pickover, directrice de la Fondation EMS, basée en Afrique du Sud, une organisation à but non lucratif qui défend les personnes vulnérables et le bien-être des animaux. « Il n'y a pas de "problème" de surpopulation d'éléphants en Namibie. À notre avis, tout cela n'est qu'une question de profit. »