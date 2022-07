Ne vous fiez pas aux apparences, cet escargot peut tuer un homme

Le venin incroyablement toxique de l'escargot Conidae ou cône est suffisamment puissant pour paralyser instantanément. Sans quoi, le poisson sur lequel il jette son dévolu s'éloignerait pour mourir, et le gastéropode, qui se déplace lentement, ne verrait pas ses efforts récompensés.

Originaires des récifs de l'Indo-Pacifique, les cônes atteignent une longueur moyenne d'environ 15 centimètres et possèdent des coquilles brunes et blanches aux motifs complexes, très prisées des collectionneurs de coquillages.

Le cône est la plus venimeuse des 500 espèces d'escargots coniques connues, et plusieurs décès humains lui ont été attribués. Leur venin, une concoction complexe de centaines de toxines différentes, est délivré par une dent en forme de harpon propulsée par un proboscis extensible. Il n'existe pas d'antivenin pour soigner une attaque d'escargot cône, et le traitement se limite à maintenir les victimes en vie jusqu'à ce que les toxines disparaissent de leur système.

Ironiquement, parmi les composés trouvés dans le venin d'escargot cône se trouvent des protéines qui, une fois isolées, ont un énorme potentiel en tant que médicaments antidouleur. Les recherches montrent que certaines de ces protéines ciblent des récepteurs spécifiques de la douleur chez l'Homme et peuvent être jusqu'à 10 000 fois plus puissantes que la morphine, sans les propriétés addictives et les effets secondaires de cette dernière.