San Francisco : Chonkers, l'otarie star de la jetée 39

Une énorme otarie surnommée Chonkers fait sensation à la jetée 39, à San Francisco, attirant des foules de personnes venues admirer sa taille immense.

« J'arrive généralement au travail vers 7h30 et il est déjà sur le quai » indique Stephen Arsenault, assistant d'entretien de la marina à la jetée 39. « En général, il reste là jusqu'à environ 10 heures, puis il plonge dans l'eau et passe le reste de sa journée dans la baie ».

Allongé sur le quai, il pourrait ressembler à n'importe quelle autre otarie en train de se prélasser au soleil. Mais sa taille imposante le distingue. C'est un animal fait pour la pleine mer, pour les eaux froides, pour défendre son territoire et mener une vie bien au-delà du port.

Chonkers n'est pas une otarie de Californie (Zalophus californianus), l'espèce que les gens ont l'habitude de voir sur la côte. Il s'agit en réalité d'une otarie de Steller (Eumetopias jubatus), une otarie que l'on retrouve tout le long de la côte nord du Pacifique, du nord du Japon au sud et au centre de la Californie, en passant par la Russie et l'Alaska.

Bien que ces deux espèces se ressemblent, il existe des différences notables, notamment en termes de taille : les otaries de Steller peuvent atteindre une taille jusqu'à deux fois supérieure à celle des otaries de Californie.

« Si vous les voyez, c'est assez évident que l'un d'entre eux ne ressemble pas aux autres » affirme Adam Ratner, responsable de la conservation au Marine Mammal Center en Californie.

POURQUOI LES OTARIES DE STELLER SONT-ELLES SI IMPOSANTES ?

Plus grande espèce de la famille Otariidés (Otariidae), les otaries de Steller mâles peuvent mesurer entre 3,3 et 3,6 mètres de long et peser jusqu'à 1 130 kilogrammes. Une fois adultes, ils arborent une crinière de fourrure autour de leur cou, comme un lion. Les femelles sont bien moins imposantes, mesurant environ 2,7 mètres et pesant environ 450 kilogrammes. Elles sont d'une couleur beige clair à brun rougeâtre et ont un visage rond et une tête large, semblable à celle d'un ours.

Les otaries de Steller ont besoin de cette taille pour une bonne raison. Vivant dans les eaux froides de l'océan, elles comptent sur des couches épaisses de graisse pour rester au chaud. Leur corpulence leur permet également de plonger en profondeur, à plus de 300 mètres, pour chasser le poisson et le calamar la nuit.

Chez les mâles, la taille revêt une importance particulière pendant la période de reproduction, lorsqu'ils se livrent à une lutte pour défendre leur territoire afin de s'accoupler avec les femelles. Ils renoncent souvent à chasser pendant cette période et comptent donc sur les réserves d'énergie emmagasinées dans leur corps car ils peuvent passer plusieurs semaines sans manger.

En raison de leur taille, les otaries de Steller ont tendance à dominer lorsqu'elles côtoient d'autres espèces plus petites telles que l'otarie de Californie, explique Sharon Melin, biologiste pour le Service national de la pêche maritime des États-Unis. C'est sans doute la raison pour laquelle les otaries de Californie s'éloignent du quai lorsque Chonkers s'y hisse.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE CHONKERS

Pourquoi Chonkers se trouve-t-il sur la jetée ? Probablement pour la même raison pour laquelle les gens viennent ici, explique Adam Ratner : la nourriture. « C'est un endroit idéal pour se reposer et se prélasser, et il y a plein de choses à manger aux alentours » affirme-t-il. « C'est ce qui rend la jetée 39 si spéciale : c'est une zone protégée, à l'abri des prédateurs », ajoute-t-il, précisant que les requins blancs et les orques ne viennent pas vraiment dans la baie.

« Chonkers n'est pas vraiment du genre à se priver de nourriture en ce moment et profite sans doute pleinement du buffet d'anchois et d'autres mets qui s'offrent à lui » explique Adam Ratner.

Comme les autres otaries, les otaries de Steller ont besoin de la terre ferme pour se reposer, muer et socialiser. Elles se rassemblent en grand nombre sur des sites de reproduction appelés « colonies ». En Californie, on trouve des petites colonies sur des îles au large, y compris sur les îles Farallon et sur l'île d'Año Nuevo.