En Inde, l'insémination artificielle au secours d'un oiseau rare

Du haut de ses trois mois, avec son bec affûté, ses pattes élancées et son plumage noir et crème, Arambh est une outarde à tête noire comme une autre. Pourtant, celui dont le nom signifie « commencement » en hindou est bien un oisillon spécial : le premier de son espèce né grâce à l'insémination artificielle dans le cadre d'un programme lancé il y a plus de dix ans pour sauver cette espèce de l'extinction.