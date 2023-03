Panda roux vs panthère des neiges : qui l'emportera ?

Les pandas roux, qui ont une taille similaire à celle d'un gros chat domestique, sont d'impressionnants acrobates qui grimpent et se balancent sur les arbres. Ils font par ailleurs l'objet de vifs débats quant à leur lien avec les pandas géants. Les taxonomistes les classaient auparavant dans la famille des ratons laveurs et dans celle des ours, mais des recherches menées sur leur ADN ont ensuite révélé qu'ils appartenaient à une famille (Ailuridae) et à un genre (Ailurus) qui leur sont propres.

Alors que l'on pensait à l'origine qu'il s'agissait de deux sous-espèces, le panda roux de l'Himalaya et le panda roux de Chine, de plus en plus d'éléments suggèrent qu'il s'agit plutôt de deux espèces distinctes. Le panda roux de Chine est un peu plus grand et possède des anneaux plus distincts sur sa queue duveteuse.

Les pandas roux vivent dans les forêts de montagne pluvieuses du Népal, de l'Inde, du Bhoutan, du nord du Myanmar et du centre de la Chine. Ils passent la majeure partie de leur vie dans les arbres, où ils dorment et prennent des bains de soleil.

Ces animaux se sont incroyablement bien adaptés à leur environnement : leurs griffes acérées et semi-rétractables les aident à s'agripper aux branches glissantes, et leurs chevilles flexibles leur donnent la capacité unique de descendre des arbres la tête la première. Cela leur permet d'échapper rapidement aux prédateurs tels que les panthères des neiges (comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous) et les chacals.

Les pandas roux ont deux couches de fourrure - un sous-poil doux recouvert de poils drus - pour les protéger du froid de la montagne, et ils utilisent leur longue queue comme une couverture enveloppante.