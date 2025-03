Que font les oiseaux quand ils volent en nuée ?

« Malheureusement il y a de moins en moins de nuées », soupire Irene Giardina. « L’an dernier, c’était un désastre. » Elle ignore pourquoi la population d’étourneaux de Rome décline. La ville les considère comme des nuisibles et se sert de lumières éblouissantes et de cornes de brume pour les disperser. Les étourneaux ont cependant commencé à disparaître de leurs lieux de vie naturels. Les populations britanniques ont presque diminué de moitié au cours des soixante dernières années, tandis que les chiffres danois ont chuté de 60 %. Søren Solkær, qui a réalisé les clichés pour les besoins de cet article, confie : « Au cours des deux ou trois dernières années, j’ai eu beaucoup de mal à trouver de gros murmures ». Ce phénomène n’est pas propre aux étourneaux. Dans le même laps de temps, l’Europe et l’Amérique du Nord ont respectivement enregistré une perte de 550 millions et 2,9 milliards d’oiseaux. La perte de leurs habitats et l’activité humaine sont les principales causes de cette baisse de population. Les oiseaux les plus communs ont souffert de lourdes pertes sur les deux continents.