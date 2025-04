Ces images de bébés animaux vont vous faire fondre

On me demande souvent quel est le cliché que je préfère de tous ceux que j’ai pris au cours des 18 dernières années dans le cadre du projet Photo Ark (« L’Arche photographique », en français), ce à quoi je réponds « Le prochain ». Chaque créature, petite ou grande, mérite mon attention, et je ne peux donc pas faire de différence.

Mais en secret, un cliché me vient instantanément à l’esprit. Ce qui est étrange, car cette photo est vraiment toute simple, mais à mes yeux, elle est au-dessus des autres.

Il s’agit d’une photo d’un bébé tapir de Malaisie, prise au zoo du Minnesota.

Je pense souvent au jour où je l’ai rencontré. J’étais au zoo pour photographier d’autres espèces, et, alors que ma journée tirait sur sa fin, deux soigneurs ont insisté pour que je prenne en photo leur dernier-né, âgé d’à peine six jours. Je leur ai raconté avoir déjà immortalisé un Tapirus indicus adulte au zoo Henry Doorly, dans l’Omaha, des années auparavant et que je ne finirais jamais mon projet d’arche photographique si je prenais en photo tous les bébés animaux.

Mais il n’y avait pas de « non » qui tienne pour les soigneurs. Alors nous avons traversé le zoo pour nous rendre dans une logette de maternité, située dans la zone temporaire des tapirs. Tout le monde arborait un grand sourire en me voyant arriver, et j’ai rapidement compris pourquoi.