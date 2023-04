Microcosmos : un travail de fourmi

La curiosité d'un enfant peut être contagieuse. Il y a quelques années, à Londres, Eduard Florin Niga et sa fille ont croisé une fourmi sur le trottoir. La petite s’est arrêtée pour l’examiner. « Où sont les yeux de la fourmi, papa ? », a-t-elle demandé. Son père, devenu enseignant après avoir été policier dans sa Roumanie natale, où il documentait les scènes de crime, savait que la photographie apporterait la réponse.

Les fourmis comptent parmi les animaux les plus nombreux sur Terre. Les fossiles indiquent qu’elles sont apparues entre 168 et 140 millions d’années. Il en existerait aujourd’hui plus de 15 000 espèces, dont environ 12 000 ont été décrites et quelques dizaines ont été immortalisées dans le premier livre d’Eduard Florin Niga, Ants: Workers of the World.