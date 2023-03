Le monde des araignées : plongée dans l'infiniment petit

Les araignées sont d'une incroyable diversité : on dénombre plus de 50 000 espèces connues, dont les argyronètes, qui vivent le plus souvent sous l’eau, les araignées-loups arctiques (Pardosa glacialis), capables de prospérer au nord du cercle arctique, et les représentants de l’espèce Gaius villosus, qui peuvent atteindre l’âge vénérable de 43 ans. Pour autant, beaucoup de gens ne leur laissent pas la moindre chance. « Quand ils pensent aux araignées, ils voient quelque chose d’effrayant », remarque Javier Aznar, biologiste et photographe basé à Madrid, qui a recueilli un impressionnant kaléidoscope d’images d’arachnides, notamment dans les forêts tropicales d’Équateur. « Pourtant, en s’y intéressant de près, on découvre un monde étonnant » – d’autant qu’une dizaine d’espèces seulement sont réputées dangereuses pour l’homme.

Ainsi, prenez Phidippus audax, qui vous regarde sur la photo ci-dessous : Javier Aznar nous apprend que cette araignée sauteuse, présente dans toute l’Amérique du Nord, avait l’air « amicale » et qu’elle n’a pas eu peur de lui. Certaines autres espèces de sa famille, celle des salticidae, distinguent parfaitement les couleurs : lorsqu’elles vous fixent avec leurs grands yeux, elles vous voient réellement.