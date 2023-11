Les coulisses de deux ans d’enquête sur le trafic de tigres en captivité

Durant les deux années qu’a duré notre enquête sur les tigres captifs des États-Unis, nous avons traversé trente-deux États et vécu des expériences particulièrement dérangeantes. Mais alors qu’approchait la date de rendu du reportage commandé par National Geographic, il me manquait une image à la fois puissante et optimiste.

Lorsque Sharon, qui écrit, notre fils Nick Ruggia, qui filme, et moi-même, chargé de la photographie, avons débuté notre reportage en 2017, on pouvait raisonnablement affirmer qu’il y avait plus de tigres en captivité aux États-Unis que dans la nature. Les estimations de leur nombre variaient de 5 000 à 10 000, mais à cause d’une politique de surveillance gouvernementale trop clémente, personne ne savait exactement combien ils étaient. En effet, aucune loi fédérale n’encadrait la détention de fauves.

Les zoos de « bord de route » qui permettaient aux touristes de caresser des bébés tigres et de prendre des selfies avec eux ont été à l’origine d’une véritable « crise des tigres » aux États-Unis. Les félins élevés captivité sont souvent victimes d’un trafic d’espèces illégal. Pour garantir un approvisionnement constant en petits, les tigresses étaient forcées à mettre bas une portée après l’autre. Les bébés, arrachés à leur mère dès la naissance, étaient mal nourris et manipulés par des centaines de personnes. Quand ils atteignaient l’âge de douze semaines et qu’ils devenaient trop gros et trop dangereux pour être caressés, on les faisait se reproduire, on les exposait ou bien on les faisait tout simplement disparaître. La plupart de ces zoos se faisaient passer pour des sanctuaires. Au moins l’un d’entre eux générait près d’un million d’euros de chiffre d’affaires par an.