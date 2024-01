Pourquoi certains animaux ont-ils la peau ridée ?

UNE HISTOIRE DE GÉNÉTIQUE

Et le plus célèbre des chiens ridés est le sharpeï.

Ce dernier est l’auteur d’une étude parue en 2010 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, au cours de laquelle ont été analysés les génomes de dix races canines. Son équipe a découvert 155 régions génomiques susceptibles d’avoir été affectées par la reproduction sélective, notamment une variation du gène HAS2, qui a une influence sur le plissement de la peau.