En Floride, des iguanes tombent des arbres

Bien que ce grand lézard occidental soit capable de se montrer violent, avec ses dents pointues et sa queue avec laquelle il peut donner des coups puissants, ces animaux lents se tiennent généralement à l'écart. Sauf quand une vague de froid traverse la région et ralentit le fonctionnement du métabolisme des iguanes, les transformant à terme en projectiles écailleux.

« Le phénomène de paralysie par le froid n'existe pas que chez les iguanes verts, » explique Nathalie Claunch, biologiste au USDA Wildlife Services National Wildlife Research Center. « Leur chute des arbres est causée par le fait qu'ils se trouvent dans un climat différent de celui dont ils sont originaires et où la plupart de leurs prédateurs naturels sont absents. »

QU'ARRIVE-T-IL À UN IGUANE PARALYSÉ PAR LE FROID ?

Comme tous les reptiles, les iguanes verts sont ectothermes. La température du corps des animaux ectothermes est principalement déterminée par l'environnement extérieur, ils ne créent pas leur propre chaleur naturelle comme le font les mammifères.

La température du corps d'un iguane influence ses processus internes, par exemple son métabolisme.

« Pendant une vague de froid, ces processus sont ralentis et peuvent atteindre un état similaire à la torpeur. Leurs fréquences cardiaque et respiratoire ainsi que l'ensemble des signaux dans leur corps ralentissent, » explique Nathalie Claunch.

Cela entraînerait des temps de réaction plus longs et peut-être l'incapacité de fuir en cas de danger.

Pour les iguanes verts allongés dans un arbre, une perte de la fonction motrice peut les empêcher de maintenir leur prise sur une branche ou un tronc. C'est la raison pour laquelle les lézards se mettent à tomber du ciel.

On sait que quelques blessures ont été reportées, l'État de Floride ne tient pas de bilan officiel.

À PARTIR DE QUELLE TEMPÉRATURE LES IGUANES SONT-ILS PARALYSÉS PAR LE FROID ?

Selon Nathalie Claunch, la température à partir de laquelle un iguane est paralysé varie selon la taille du reptile, son expérience passée lors d'épisodes de froid et le taux de variation de la température.