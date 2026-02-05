En Floride, des iguanes tombent des arbres
Ces reptiles verts invasifs, paralysés par le froid, tombent des arbres quand les températures baissent.
Un homme tient un iguane par la queue dans un quartier résidentiel alors qu'un front froid balaie le Sud de la Floride le 1er février 2026, à Dowtown Miami.
Il est peu probable qu'un reptile de 4,5 kilogrammes atterrisse en catastrophe devant vous mais ce risque est plus élevé que vous ne le pensez à cette période de l'année en Floride.
Les iguanes verts (Iguana iguana) ne sont pas originaires de Floride. Ils ont été introduits dans l'État américain dans les années 1960. Depuis, le grand reptile aux allures de dinosaure s'est installé dans les régions du Sud et du centre : il se prélasse sur les clôtures des jardins, se déplace dans les canaux et engloutit de grandes quantités de plantes d'extérieur ornementales.
Un iguane paralysé par le froid est allongé sur le sol. À cause de leur incapacité à réguler la température de leur corps, quand les températures baissent, les iguanes entrent dans un état de torpeur qui les amène à desserrer leur prise sur les branches et à tomber des arbres.
Un homme tient par la queue quatre iguanes à Pembroke Pines en Floride. Les entreprises d'enlèvement d'iguanes du Sud de la Floride, notamment Redline Iguana Removal, ont récupéré des centaines d'iguanes paralysés par le froid ou morts pendant la vague de froid de février.
Une personne tient un iguane paralysé par le froid, nous montrant son ventre. Pres Rodriguez a trouvé un iguane paralysé sur son balcon le 1er février 2026 à Miami.
Bien que ce grand lézard occidental soit capable de se montrer violent, avec ses dents pointues et sa queue avec laquelle il peut donner des coups puissants, ces animaux lents se tiennent généralement à l'écart. Sauf quand une vague de froid traverse la région et ralentit le fonctionnement du métabolisme des iguanes, les transformant à terme en projectiles écailleux.
« Le phénomène de paralysie par le froid n'existe pas que chez les iguanes verts, » explique Nathalie Claunch, biologiste au USDA Wildlife Services National Wildlife Research Center. « Leur chute des arbres est causée par le fait qu'ils se trouvent dans un climat différent de celui dont ils sont originaires et où la plupart de leurs prédateurs naturels sont absents. »
QU'ARRIVE-T-IL À UN IGUANE PARALYSÉ PAR LE FROID ?
Comme tous les reptiles, les iguanes verts sont ectothermes. La température du corps des animaux ectothermes est principalement déterminée par l'environnement extérieur, ils ne créent pas leur propre chaleur naturelle comme le font les mammifères.
La température du corps d'un iguane influence ses processus internes, par exemple son métabolisme.
« Pendant une vague de froid, ces processus sont ralentis et peuvent atteindre un état similaire à la torpeur. Leurs fréquences cardiaque et respiratoire ainsi que l'ensemble des signaux dans leur corps ralentissent, » explique Nathalie Claunch.
Cela entraînerait des temps de réaction plus longs et peut-être l'incapacité de fuir en cas de danger.
Pour les iguanes verts allongés dans un arbre, une perte de la fonction motrice peut les empêcher de maintenir leur prise sur une branche ou un tronc. C'est la raison pour laquelle les lézards se mettent à tomber du ciel.
On sait que quelques blessures ont été reportées, l'État de Floride ne tient pas de bilan officiel.
À PARTIR DE QUELLE TEMPÉRATURE LES IGUANES SONT-ILS PARALYSÉS PAR LE FROID ?
Selon Nathalie Claunch, la température à partir de laquelle un iguane est paralysé varie selon la taille du reptile, son expérience passée lors d'épisodes de froid et le taux de variation de la température.
« Par exemple, un petit iguane a une surface plus petite et sa température interne diminuerait plus vite que celle d'un iguane plus grand, » affirme-t-elle.
Plus de 80 iguanes sont allongés, paralysés par le froid à Fort Lauderdale en Floride.
Des iguanes allongés sur un trottoir à Fort Lauderdale en Floride. Ils s'immobilisent quand les températures baissent car ce sont des reptiles à sang froid qui ne peuvent pas réguler la température de leur propre corps.
Des iguanes verts tombant d'un sac sur une table à Sunrise en Floride. La Florida's Fish and Wildlife Conservation Commission a temporairement levé ses restrictions concernant les iguanes le 30 janvier, autorisant toute personne à capturer les espèces envahissantes.
Aucun chercheur n'a étudié ce phénomène en laboratoire.
« Néanmoins, en Floride, on a observé des iguanes tomber, paralysés par le froid, quand la température ambiante descend en dessous de 10 °C » affirme Claunch.
LES IGUANES SOUFFRENT-ILS QUAND ILS SONT PARALYSÉS PAR LE FROID ?
Sauf si l'iguane est tombé d'une hauteur relativement importante ou a mal atteri, il va probablement mieux que vous ne le pensez. Il arrive parfois aux animaux arboricoles de sous-estimer un saut ou de tomber de l'arbre où ils sont perchés et ils sont souvent mieux adaptés à survivre et à limiter les conséquences de ces blessures.
Bien entendu, les iguanes paralysés par le froid représentent des cibles faciles pour les prédateurs et même pour les animaux domestiques. C'est lorsque les basses températures durent que l'animal commence vraiment à souffrir.
« Une exposition prolongée au froid peut être néfaste pour les reptiles car, leur système immunitaire étant ralenti, ils deviennent plus susceptibles de développer une infection, » déclare Claunch.
COMBIEN DE TEMPS UN IGUANE PARALYSÉ PAR LE FROID MET-IL POUR SE RÉVEILLER ?
Les iguanes reprennent conscience et une activité normale plus rapidement qu'on ne pourrait le croire.
C'est pour cela que Shannon Knowles, directrice de la communication de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, conseille de ne pas essayer de sauver un iguane vert en l'emmenant chez soi ou dans sa voiture.
« Les iguanes peuvent sortir de leur torpeur rapidement, » explique-t-elle. « Les iguanes sauvages peuvent être sur la défensive quand ils ne peuvent pas s'échapper, parfois en utilisant leurs dents et griffes acérées et en frappant avec leur longue queue. »
Il est également important de maintenir les animaux domestiques à distance des animaux sauvages au cas où ces derniers se réveillent et essaient de se défendre.
QUE FAIRE SI ON TROUVE UN IGUANE PARALYSÉ PAR LE FROID ?
Les iguanes verts n'étant pas originaires de Floride, l'État ne contrôle pas leur capture. Autrement dit, il est légal de les retirer de son jardin et même de les tuer, si c'est réalisé humainement. Les iguanes sont protégés par les lois anti-cruauté de l'État de Floride.
Les plus aventureux se laissent tenter à les manger au déjeuner.
Deux personnes tiennent des iguanes au-dessus d'un seau. Urban Greenworks, une ferme urbaine à but non lucratif, a vendu des iguanes destinés à la consommation le 1er février 2026 dans le quartier de Liberty City à Miami en Floride.
Cet iguane paralysé par le froid est allongé sur le sol alors qu'un front froid traverse le Sud de la Floride.
Dans les Caraïbes, d'où les iguanes sont originaires, ils sont souvent surnommés « pollo de los árboles » ou poulet des arbres. Après tout, les œufs d'iguanes sont principalement composés de jaune, avec peu de blanc, les rendant parfaits pour des omelettes. La chair des iguanes verts est riche en protéines, en omégas 6 et en omégas 3.
Il peut sembler effrayant qu'un animal pesant autant qu'une boule de bowling puisse tomber des arbres et sur la tête des passants. Le fait que les iguanes verts ne supportent pas le froid est l'une des seules choses qui les empêchent de perturber les écosystèmes du reste des États-Unis.
Il faudrait sans doute en un sens célébrer des iguanes qui tombent des arbres.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.