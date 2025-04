Pourra-t-on encore voir des lucioles cet été ?

LES LUCIOLES MENACÉES PAR DIVERS FACTEURS

Si l’état de conservation de certaines espèces est plus stable que d’autres, les scientifiques ont identifié des facteurs clés qui alimentent le déclin des lucioles, une tendance qui remonte probablement à quelques décennies. Les chercheurs reconnaissent cependant qu’il est difficile de savoir quand ce déclin a commencé, en raison du manque de données historiques, et ce même si les ensembles de données pour l’Asie du Sud-est et l’Europe sont plus importants que pour l’Amérique du Nord grâce à un suivi entamé une décennie plus tôt, explique Candace Fallon, responsable du programme pour les lucioles chez Xerces Society for Invertebrate Conservation.

Les scientifiques sont bien conscients que ces insectes sont confrontés à différents niveaux de menaces selon les régions, souligne Wan Faridah Akmal Jusoh, parmi lesquelles figurent la pollution lumineuse, la réduction de leur habitat, la surutilisation des pesticides et le tourisme non durable.

« La nuit, le ciel devient de plus en plus lumineux d’année en d’année », observe Candace Fallon. Selon elle, la pollution lumineuse « constitue une menace grandissante », car la plupart des lucioles « ont besoin de l’obscurité pour communiquer ». La lumière artificielle peut aussi avoir une incidence sur les parades nuptiales, tandis que les pesticides nuisent aux insectes à chaque étape de leur vie et réduisent leurs ressources alimentaires.

Le changement climatique est également pointé du doigt : les épisodes de sècheresse prolongée rendent certaines zones inhabitables pour les lucioles, et la montée des eaux ainsi que les tempêtes de plus en plus violentes peuvent affecter les espèces vivant dans les zones côtières en inondant et submergeant leur habitat.