Il y a 130 000 ans, des éléphants vivaient dans une Europe à moitié recouverte de savane

« Les chênes et les noisetiers (dont on a retrouvé le pollen) existent uniquement s’il y a un certain niveau de perturbation des forêts – ces espèces en ont besoin pour se régénérer » poursuit Elena Pearce. Or les scientifiques ont listé les perturbations possibles. Le climat ? Peu probable. En observant les carottes de glace, rien n’indique des températures ou des pluies qui pourraient expliquer ces grandes plaines. Le feu ? Pas vraiment une piste non plus. « Les feux n’ont pas eu de grands rôles dans les paysages avant l’arrivée des humains, sauf peut-être en Méditerranée. Quand on analyse les sols, on voit bien qu’il y a beaucoup moins de charbon lors de la période interglaciaire que pendant la période humaine ». Restait donc la piste de la mégafaune.