Près de 170 bouquetins menacés d’abattage dans le massif du Bargy

L’affaire des bouquetins (Capra ibex) du Bargy est remise sur la table. Un arrêté préfectoral donne l’autorisation d’abattre jusqu’à 170 bouquetins sur l’ensemble du massif, en s’attaquant en particulier aux « jeunes femelles ».

Cette nouvelle a massivement fait réagir les associations militantes et les environnementalistes, qui, depuis 2012, se battent pour protéger ces animaux, et notamment les non contaminés. Une pétition circule pour faire annuler le décret et un collectif d’associations a saisi la justice.

Bien qu’attaché à ce que les animaux protégés restent indemnes, les responsables d’associations et militants se mettent d’accord autour d’une autorisation d’abattage au chevet de l’animal lorsque ce dernier est contaminé par la brucellose. « Il y a un test, un contrôle in situ, qui est utilisé grâce à une goutte de sang. En 15 minutes, ils savent si l’animal est séropositif ou non. C’est un contrôle au chevet de l’animal. Les séronégatifs sont marqués avec des étiquettes aux oreilles et parfois, avec un collier gps pour les reconnaître et savoir qu’ils ont déjà été contrôlés. Les animaux séropositifs qui ont des anticorps brucelliques sont euthanasiés sur place par un vétérinaire » explique Jean-Pierre Crouzat, en charge du dossier pour France Nature Environnement depuis plus de 10 ans.

Le préfet en a décidé autrement, bien que la consultation publique réglementaire de vingt-et-un jours ait recueilli 84 % d’avis défavorables de citoyens. Durant les mois de mai et juin, les tirs sur les bouquetins seront autorisés dans le massif du Bargy, « en vue de la constitution d’un noyau sain ».

Pour comprendre cette décision radicale pour une espèce protégée et non-chassable, il faut selon Jean-Pierre Crouzat remonter jusqu’à 1999. « La France a été déclarée indemne de brucellose bovine en 2005 après un dernier cas en 1999. Avant cette année-là, il y avait des étables touchées par la brucellose, aussi appelée fièvre de Malte lorsque cela contamine un humain. Systématiquement, les troupeaux de bovins étaient abattus ». Un pays indemne de brucellose assure par voie de conséquence le commerce international et transnational de bovins et de lait. « Cela s’applique aussi à la filière du lait cru, si une exploitation bovine est touchée par la brucellose et qu’ils font du lait et des fromages au lait cru, alors toute la production doit être éliminée. Cela porte préjudice à la filière entière » précise Jean-Pierre Crouzat.