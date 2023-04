Pris au piège entre une hyène et des crocodiles, ce puku n'a aucune chance de s'en sortir

Ce puku est dans une bien mauvaise posture... Anciennement appelé Cobe de Vardoni, cette antilope de la sous-famille des cobes vit dans les prairies humides près des rivières et dans des zones légèrement boisées du sud de la République démocratique du Congo et en Zambie. Un terrain de chasse de prédilection pour les hyènes et les crocodiles...

Les hyènes tachetées (Crocuta crocuta) sont de célèbres charognardes et se nourrissent souvent des restes d'autres prédateurs. Mais elles sont aussi d'habiles chasseuses, capables d'abattre des gnous ou des antilopes. Elles tuent et mangent également des oiseaux, des lézards, des serpents et des insectes.

Elles ont une bonne ouïe et une vue perçante la nuit. Elles sont rapides et peuvent courir sur de longues distances sans se fatiguer. Les meutes collaborent efficacement pour isoler un animal du troupeau, parfois malade ou infirme, et le poursuivre jusqu'à la mort. Les vainqueurs se disputent souvent le butin, soit entre eux, soit avec d'autres animaux puissants comme les lions.