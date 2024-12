Que deviennent les animaux exotiques qui survivent à leurs propriétaires ?

UN PROBLÈME DE PERROQUETS

Louisa Jaskulski n'a laissé aucune directive quant au devenir de ses animaux, peut-être parce qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur ses amis sauveteurs d'animaux pour régler la question. Les plus difficiles à placer étaient les perroquets et les tortues, des animaux à la grande longévité qui peuvent être des animaux de compagnie demandant beaucoup de soins.

Les perroquets, qui vivent soixante-dix ans ou plus, sont souvent assez aimables au départ, mais ils deviennent souvent méchants et difficiles lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, c'est-à-dire entre un et six ans, selon l'espèce, explique Sarah Lemarié, directrice générale de Mickaboo, une association de sauvetage de perroquets basée à San Jose, en Californie. « Pour chaque perroquet qui est amical avec les gens, il y en a tout un tas qui mordent et crient » parce qu'ils ont peur des humains, dit-elle.