Découverte d’une nurserie de pieuvres au large du Costa Rica

Ces rassemblements pourraient s’expliquer par la présence de surfaces dures, dont ont besoin les pieuvres pour pondre leurs œufs, lesquelles sont rares sur les fonds océaniques, majoritairement recouverts d’une boue spongieuse et meuble.

« Ce ne sont des nurseries que par hasard », confie Jennifer Mather. « Cela ne me surprend pas que quatre de ces zones aient été découvertes, les espaces rocheux devant être très rares dans les profondeurs », ajoute-t-elle.

L’affleurement Dorado se caractérise par une multitude de sources hydrothermales crachant de l’eau chaude, ce qui attire vraisemblablement les pieuvres femelles. D’après Beth Orcutt, cette eau plus chaude serait bénéfique aux œufs, et aiderait aussi les femelles à couver plus rapidement.