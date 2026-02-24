7,22 mètres : ce python est le plus long serpent sauvage du monde
Cette mesure a été consignée dans le Livre Guinness des records.
Le sauveteur de serpents Budi Purwanto dirige un centre pour pythons abandonnés. Il a sauvé un serpent gigantesque baptisé « La Baronne », qu’il soigne actuellement.
Rien n’aurait pu préparer Radu Frentiu à sa rencontre avec un serpent connu sous le nom d’Ibu Baron, qui signifie « la Baronne » en indonésien.
« Je n’avais jamais vu un serpent aussi imposant », raconte-t-il. « Il aurait facilement pu avaler un veau tout entier, voire une vache adulte ».
Radu Frentiu, qui est explorateur et photographe d’histoire naturelle, vit à Bali, en Indonésie, depuis vingt ans. Et il en a rencontré, des gros serpents. Mais Ibu Baron bat tous les records.
Guinness World Records a récemment confirmé que cette femelle, un python réticulé (Malayopython reticulatus), était le plus long serpent sauvage dont la mesure a été vérifiée au monde. Elle a été observée pour la première fois dans la région de Maros, dans le Sulawesi du Sud, en Indonésie, fin 2025.
Radu Frentiu a entendu parler du python géant par l’intermédiaire de Diaz Nugraha, guide naturaliste, sauveteur et chasseur de serpents agréé originaire de Bornéo. Les deux hommes se sont rendus ensemble dans le Sulawesi pour voir l’animal et le mesurer.
Le 18 janvier, ils ont pesé et mesuré Ibu Baron, documentant le processus à l’aide de photographies et d’une vidéo pour être aussi transparents que possible. À l’aide d’un mètre ruban suivant les courbes naturelles du serpent, les deux hommes ont pris ses mesures : 7,22 m de la tête à la pointe de la queue. Le python, qui avait le ventre vide, pesait alors 96 kg.
Comme le précise Radu Frentiu, le reptile pourrait être encore plus long. Il n’était pas endormi lorsque ses mesures ont été prises. Sous anesthésie, les muscles d’un serpent se détendent complètement ; la femelle python pourrait alors mesurer 10 à 15 % de plus que ce qui a été constaté.
Le photographe Radu Frentiu a documenté le processus de mesure et de pesée d’Ibu Baron, un serpent gigantesque. Pour prendre ce cliché de lui en compagnie du python, il a utilisé un drone, mettant ainsi en avant la taille énorme de l’animal.
UN SERPENT EXCEPTIONNEL
Les pythons réticulés figurent parmi les espèces de serpents les plus longs au monde. Ils atteignent en général entre 3 et 4,5 m de long. Des individus plus imposants ont été signalés par le passé, mais la plupart des signalements sont des récits de seconde main ou concernent des animaux tués juste après leur observation. « Ces géants attirent l’attention, car ils sont considérés comme des symboles de statut », souligne Radu Frentiu. « Ils tendent à disparaître ou il leur arrive quelque chose de mal ». Le fait qu’Ibu Baron soit encore vivante la rend exceptionnelle.
L’écologiste local Budi Purwanto, qui a agi rapidement lorsque la nouvelle du serpent s’est répandue, a joué un rôle important dans la longévité de « la Baronne ». Refusant qu’elle soit vendue ou tuée, il l’a achetée et a construit un abri de fortune sur sa propriété où elle vit désormais avec d’autres serpents sauvés. La relâcher dans les environs serait risqué. Les proies de grande taille, tels que les babiroussas et les autres cochons sauvages, sont rares, tandis que les villages sont nombreux.
« Un python aussi grand sera probablement attiré par un village », explique Radu Frentiu. « Et s’il s’y rend, il sera très certainement tué ».
Aux quatre coins de l’Indonésie, les grands serpents se rapprochent des humains, en raison de la réduction de leur habitat et de la raréfaction de leurs proies. Si les pythons réticulés ne sont pas venimeux, leur taille et leur puissance en font des prédateurs redoutables, capables de tuer du bétail et, dans de rares occasions, des humains. La peur des humains est souvent fatale pour les serpents, qui sont également chassés pour leur viande et victimes du commerce illégal d’espèces sauvages.
Radu Frentiu, Budi Purwanto et des villageois du Sulawesi du Sud, en Indonésie, soulèvent « la Baronne » pour une photo de groupe après avoir pris ses mesures. Huit personnes ont été nécessaires pour manipuler en toute sécurité l’animal.
Aux yeux de Radu Frentiu, de Budi Purwanto et de Diaz Nugraha, Ibu Baron représente une occasion de changer cette dynamique. En la protégeant et en la rendant visible, notamment par sa renommée nouvellement acquise grâce à Guinness World Records, ils espèrent démontrer que les serpents géants ont plus de valeur vivants que morts. « Cela peut donner à cet animal de l’importance et, avec un peu de chance, de la valeur », confie Radu Frentiu. « Cela pourrait donner envie aux communautés locales de veiller sur ces animaux et les pousser à les considérer comme une ressource sur le long terme », soulignant la croissance du tourisme herpétologique (qui propose des excursions d’observation de reptiles et d’amphibiens) comme une voie à suivre.
Le photographe insiste bien sur le fait qu’Ibu Baron n’est pas le plus grand serpent de tous les temps ; il pourrait y en avoir d’autres, encore plus longs, dans la nature. « Je ne pense pas du tout qu’il s’agisse du plus long serpent sauvage. J’ai eu de la chance », estime-t-il.
« La nature regorge de merveilles et [« la Baronne »] en est une. Mais je ne pense pas que ce soit la dernière », conclut-il.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.