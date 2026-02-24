7,22 mètres : ce python est le plus long serpent sauvage du monde

UN SERPENT EXCEPTIONNEL

Les pythons réticulés figurent parmi les espèces de serpents les plus longs au monde. Ils atteignent en général entre 3 et 4,5 m de long. Des individus plus imposants ont été signalés par le passé, mais la plupart des signalements sont des récits de seconde main ou concernent des animaux tués juste après leur observation. « Ces géants attirent l’attention, car ils sont considérés comme des symboles de statut », souligne Radu Frentiu. « Ils tendent à disparaître ou il leur arrive quelque chose de mal ». Le fait qu’Ibu Baron soit encore vivante la rend exceptionnelle.

L’écologiste local Budi Purwanto, qui a agi rapidement lorsque la nouvelle du serpent s’est répandue, a joué un rôle important dans la longévité de « la Baronne ». Refusant qu’elle soit vendue ou tuée, il l’a achetée et a construit un abri de fortune sur sa propriété où elle vit désormais avec d’autres serpents sauvés. La relâcher dans les environs serait risqué. Les proies de grande taille, tels que les babiroussas et les autres cochons sauvages, sont rares, tandis que les villages sont nombreux.

« Un python aussi grand sera probablement attiré par un village », explique Radu Frentiu. « Et s’il s’y rend, il sera très certainement tué ».