Les lions asiatiques sont-ils réellement hors de danger ?

Le lion est gravement blessé. Son allure évoque celle d'un boxeur : vieilles cicatrices, griffures récentes, toison arrachée près de l'œil gauche. Une ambulance l'a transporté en urgence à l'hôpital des lions depuis le Parc national de Gir, en Inde, où il s'est battu avec un autre mâle, probablement pour une question de territoire. Déchaîné, il se jette contre les barreaux en rugissant.

L'équipe médicale le transfère dans une cage pour l'immobiliser. Il baisse la tête, ses rugissements s'apaisent. Paresh Vadher, le vétérinaire en chef, pose sans attendre une perfusion au niveau de sa queue pour lui injecter antidouleurs et antibiotiques. Son équipe soigne les plaies accessibles, puis le transfère dans un enclos à l'écart des autres lions et léopards hospitalisés.

Le félin restera en observation à l'hôpital environ une semaine, avant d'être, si son état le permet, relâché dans le parc. Il y rejoindra les derniers lions asiatiques du monde, qui ne vivent qu'ici, dans le Gujarat, un État de l'ouest de l'Inde bordé par la mer d'Arabie.

Il y a un siècle, les lions asiatiques se comptaient sur les doigts d'une main. Des efforts de conservation soutenus par d'importants financements du gouvernement indien les ont sauvés de l'extinction. Le recensement de 2025 en dénombre 891. Leur avenir, pourtant, reste incertain.

Protéger un grand carnivore dans le pays le plus peuplé du monde avec son 1,5 milliard d'habitants est une tâche d'une complexité redoutable. La croissance de la population léonine s'accompagne de nouveaux défis. Environ 44 % des lions vivent en dehors des zones protégées: certains s'aventurent dans des villages et des villes, s'attaquent aux troupeaux et, parfois, aux humains.